Врач рассказал, почему нужно отказаться от сладких алкогольных напитков на Новый год

Сладкие алкогольные напитки не являются лучшим выбором для новогодних праздников. Чем они могут быть опасны, и какие есть альтернативы, объяснил Владимир Логинов, кандидат медицинских наук и гастроэнтеролог, передает «Лента.
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