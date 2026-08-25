У автобуса 403 на Волоколамском шоссе появилась новая остановка

С 29 августа у районного маршрута 403 добавляется остановка «Гидропроект» на Волоколамском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
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