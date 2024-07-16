Дональд Трамп клонировал сам себя в усовершенствованном варианте. Комментарий Георгия Бовта

Джо Байден назвал кандидата в вице-президенты Джеймса Ди Вэнса клоном Дональда Трампа. Политолог считает, что экс-президент США выбрал Вэнса на этот пост, чтобы «клон» показался противникам Трампа еще более неприемлемым, чем он самДональд Трамп, выдвинутый кандидатом в президенты от Республиканской партии, назначил своим кандидатом в вице-президенты сенатора от Огайо 39-летнего Джеймса Ди Вэнса.