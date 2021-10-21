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Управделами главы Алтайского края уволился из-за уголовного дела

Управделами главы Алтайского края уволился из-за уголовного дела

Официальный сайт Алтайского края Управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края Андрей Степанов, который находится под стражей по обвинению в совершении должностных преступлений с многомиллионным ущербом бюджету, покинул пост.

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