Управделами главы Алтайского края уволился из-за уголовного дела

Официальный сайт Алтайского края Управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края Андрей Степанов, который находится под стражей по обвинению в совершении должностных преступлений с многомиллионным ущербом бюджету, покинул пост.
Официальный сайт Алтайского края Управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края Андрей Степанов, который находится под стражей по обвинению в совершении должностных преступлений с многомиллионным ущербом бюджету, покинул пост.
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