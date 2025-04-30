Между смертью и любовью: какие новые телесериалы ждут нас в мае

Майская телепрограмма не балует изобилием отечественных новинок — за исключением приуроченного к Дню Победы военного сериала «Таганрог», снятого с большим вниманием к деталям довоенного и военного быта, увеличивающим достоверность экранного повествования.
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