Преступление и наказание...

Лилианна Марченко

Совсем недавно тарасова, можно сказать, просто облила пугачёву елеем из дифирамбов... И тут снова - здорово... Если такое отношение у неё к предателям нашей страны, значит, и у самой мадам предательские наклонности очень высоки...