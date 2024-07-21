Так неприятно разочаровываться в людях!. Мы хотим от спортсменов, которые еще в младенчестве практически попадают в руки к тренерам, чтобы они были патриотами и любили Родину больше, чем собственные амбиции.
Преступление и наказание...
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Лилианна Марченко
Совсем недавно тарасова, можно сказать, просто облила пугачёву елеем из дифирамбов... И тут снова - здорово... Если такое отношение у неё к предателям нашей страны, значит, и у самой мадам предательские наклонности очень высоки...
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3 час.
Искандер
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1 час.
И
Искандер
В своё время шустро сдриснула за баблом тренерствовать в США. Сильно "топила" за пиндосов и за позорное "второе награждение" в Лейк-плесиде. Чего же удивляться...
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1 час.
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