Преступление и наказание...

Медвежий угол
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Медвежий угол

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                  Так  неприятно  разочаровываться  в  людях!. Мы хотим от спортсменов, которые еще в младенчестве практически попадают в руки к тренерам, чтобы они были патриотами и любили Родину больше, чем собственные амбиции.

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Комментарии
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Лилианна Марченко
Совсем недавно тарасова, можно сказать, просто облила пугачёву елеем из дифирамбов... И тут снова - здорово... Если такое отношение у неё к предателям нашей страны, значит, и у самой мадам предательские наклонности очень высоки...
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Искандер
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