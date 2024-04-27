30 лет на службе жителей Красноярского края

В торжественном собрании в честь юбилея краевого парламента приняли участие около 250 человек. Экскурс в историю Среди участников мероприятия, посвященного 30-летию Законодательного Собрания, были действующие депутаты и их предшественники, представители исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и экспертного сообщества.