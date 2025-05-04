Цель Киева — доить Запад, а не заключать перемирие, заявила телеканалу «ТВ Центр» официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с изображением горящего Кремля.
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