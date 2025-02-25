Мельниченко опроверг причастность к покушению на Бусаргина

ПЕНЗА, 25 февраля, ФедералПресс. Глава Пензенской области Олег Мельниченко заявил о распространении в интернет-пространстве фейкового сообщения, связанного с данными о покушении на убийство губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.
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