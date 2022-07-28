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Генменеджер «Ак Барса» о Хованове: «Взял минимальный контракт в КХЛ. Начнет тренироваться с «Барсом», потенциал есть»

Генменеджер «Ак Барса» рассказал о возвращении форварда Александра Хованова. — Понимаем, что при нынешнем составе «Ак Барса» нет гарантий, что Хованов получит там место.

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