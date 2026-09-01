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МИД России о наращивании военного присутствия НАТО в Арктике

На Восточном экономическом форуме в рамках сессии «Международное сотрудничество в Арктике: от стратегического диалога к совместным проектам» директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников сообщил о продолжающейся милитаризации Арктики со стороны Североатлантического альянса (НАТО).

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