МИД России о наращивании военного присутствия НАТО в Арктике

На Восточном экономическом форуме в рамках сессии «Международное сотрудничество в Арктике: от стратегического диалога к совместным проектам» директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников сообщил о продолжающейся милитаризации Арктики со стороны Североатлантического альянса (НАТО).