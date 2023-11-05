Алла Пугачева снова покинула Россию

Певица Алла Пугачева, которая несколько дней назад приехала в Россию, снова покинула страну. Это стало известно после публикации ее мужем, Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом), свежего совместного фото из Латвии.
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