Станция NASA Psyche успешно протестировала лазерную связь на рекордной скорости

Межпланетная станция Psyche, отправленная НАСА к одноименному металлическому астероиду, провела первую успешную передачу реальных технических данных на Землю при помощи экспериментальной системы лазерной связи.
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