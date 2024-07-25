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Неонацисты взяли на себя ответственность за убийство бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион

Неонацисты взяли на себя ответственность за убийство бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион

В Украине произошло убийство бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион. По данным "Политики страны", это преступление было совершено неонацистской группировкой "Национал-социализм/Белая сила" (NS/WP), которая ранее признала ответственность за это преступление.

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