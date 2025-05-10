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Месси забил «Миннесоте». У форварда «Интер Майами» 10+2 в 15 играх сезона

Месси забил «Миннесоте». У форварда «Интер Майами» 10+2 в 15 играх сезона

Нападающий «Интер Майами» отличился с передачи Жорди Альбы в матче регулярного чемпионата МЛС против «Миннесоты» (1:2, второй тайм).

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