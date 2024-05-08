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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Реала» 3,29 xG в матче с «Баварией» – против 0,41. Мадридцы нанесли на 11 ударов больше

Команда Карло Анчелотти одержала победу со счетом 2:1 и вышла в финал турнира. Мадридцы нанесли 19 ударов (7 в створ) – против 8 (5) у их соперника.

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