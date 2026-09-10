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Макманаман назвал «Барсу» и «ПСЖ» фаворитами ЛЧ: «Каталонцы прибавили по сравнению с прошлым сезоне. Ощущение, что каждый их выход в атаку может завершиться голом»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Реала» Стив Макманаман выделил фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

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