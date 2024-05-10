РФ решила проблему с «миллиардами рупий», застрявших на ее счетах в банках Индии

Деньги инвестировали в индийские акции и инфраструктурные проекты. Российские нефтяные компании не могли ни конвертировать, ни использовать эти средстваРоссии удалось решить проблему «миллиардов рупий», застрявших на счетах российских экспортеров в банках Индии, пишет местная Hindustan Times.