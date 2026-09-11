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Регионы России

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Природное соединение из винограда улучшает функции мозга при болезни Паркинсона

Природное соединение из винограда улучшает функции мозга при болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона связана с массовой гибелью дофаминовых нейронов в определённом участке мозга, что приводит к нарушению движения, когнитивным расстройствам, депрессии и деменции.

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