Природное соединение из винограда улучшает функции мозга при болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона связана с массовой гибелью дофаминовых нейронов в определённом участке мозга, что приводит к нарушению движения, когнитивным расстройствам, депрессии и деменции.
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