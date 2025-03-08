В Поморье идет прием заявок на целевое обучение в 2026/27 учебном году

С 2025 года сбор информации о целевой потребности ведется через платформу «Работа России».Как отметил министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Владимир Торопов, целевое обучение помогает работодателям формировать кадровый резерв и привлекать молодых специалистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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