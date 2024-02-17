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Царьград

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в Пятигорске пьяный полковник Росгвардии устроил массовое ДТП

в Пятигорске пьяный полковник Росгвардии устроил массовое ДТП

В результате пострадало несколько человек, их состояние остаётся неизвестным.В сети появилась информация о том, что в Ставропольском крае начальник одного из отделов войск нацгвардии по Северо-Кавказскому округу полковник Степанов после работы возвращался домой на своей иномарке «Mercedes».

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