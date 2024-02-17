в Пятигорске пьяный полковник Росгвардии устроил массовое ДТП

В результате пострадало несколько человек, их состояние остаётся неизвестным.В сети появилась информация о том, что в Ставропольском крае начальник одного из отделов войск нацгвардии по Северо-Кавказскому округу полковник Степанов после работы возвращался домой на своей иномарке «Mercedes».