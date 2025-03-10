Не успели мы привыкнуть к двойному очищению, а тут опять новости из мира красоты. На этот раз двойным стало увлажнение — это популярный бьюти-тренд, пришедший из азиатского ухода (они там затейницы, любую, даже самую скучную рутину превращают в целый ритуал).