«Пехота для переворота»: зачем в Россию завозят мигрантов

ИА REX Иллюстрация: REX Информационный шум вокруг якобы уменьшения числа мигрантов, приезжающих в Россию из стран Средней Азии (Киргизии, Таджикистана и Узбекистана) поднимают не где-нибудь, а в МОМ (Международная организация по миграции) и Всемирном банке, то есть это те организации, которые активно участвовали и продолжают участвовать в формировании тех негативных процессов, которые происходят в России (и не только) в сфере миграции, отметил член СПЧ Кирилл Кабанов, сообщает REX 16 мая.