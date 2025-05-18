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«Пехота для переворота»: зачем в Россию завозят мигрантов

«Пехота для переворота»: зачем в Россию завозят мигрантов

ИА REX Иллюстрация: REX Информационный шум вокруг якобы уменьшения числа мигрантов, приезжающих в Россию из стран Средней Азии (Киргизии, Таджикистана и Узбекистана) поднимают не где-нибудь, а в МОМ (Международная организация по миграции) и Всемирном банке, то есть это те организации, которые активно участвовали и продолжают участвовать в формировании тех негативных процессов, которые происходят в России (и не только) в сфере миграции, отметил член СПЧ Кирилл Кабанов, сообщает REX 16 мая.

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