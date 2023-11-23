Перемирие с ХАМАС продляет власть Нетаньяху

Эксперты рассказали о причинах решения Израиля согласиться на обмен заложников с ХАМАС @ NEIL HALL/EPA/ТАСС Tекст: Евгений Поздняков Израиль и ХАМАС проведут первый обмен пленными с начала текущего обострения конфликта.
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