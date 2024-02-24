В Забайкальском крае полицейские рассказали школьникам о своей службе

Сотрудники МО МВД России «Балейский» совместно c Общественным советом организовали для младших школьников «Урок мужества», приуроченный к Дню защитника Отечества.
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