Доцент Казанин: стимулирование Китаем своей экономики лишь отсрочит проблемы

Пакет стимулирования китайской экономики в 800 млрд юаней только отсрочит серьезные проблемы. Об этом сообщил агентству "Прайм" доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Максим Казанин.
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