Жители районов Карелии собирают детей в школу

В карельской глубинке поделились, с какими трудностями сталкиваются при подготовке к учебному году Текст: Алина Гапеева Родители на старте Жители отдаленных сел и деревень сталкиваются с большими проблемами, собирая детей в школу.
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