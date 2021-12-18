Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНП
    Зачем напоминать об этом мелком говнюкеВыдворенный из Ро...
  • Severyanin
    Оторопь берёт от того, как такие придурки во власть попадают? Как трубопровод, дающий газ государству, может быть оши...Вице-канцлер Герм...
  • Severyanin
    Вот этого делать никак нельзя! Потом замучаемся возвращать его обратно. Ядерное оружие, это не пушка и не танк, это б...Белоруссия: стран...

Антонов рассказал, почему РФ и Китай укрепляют партнерство

Антонов рассказал, почему РФ и Китай укрепляют партнерство

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов сообщил, что международная ситуация подталкивает РФ и КНР к усилению стратегического партнерства, но данные меры не свидетельствуют о каких-либо стремлениях в геополитике.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх