Онлайн-концерт с музыкой Шостаковича собрал рекордное число просмотров в Китае

max.ru/Русский дом в Пекине Прямая трансляция концерта, посвященного Дмитрию Шостаковичу, из Российского культурного центра (РКЦ) в Пекине набрала 400 тыс.
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