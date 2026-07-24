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Царьград

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В Ростове-на-Дону обрушился потолок в переходе из-за вандалов

В Ростове-на-Дону обрушился потолок в переходе из-за вандалов

В подземном переходе, расположенном в центральной части Ростова-на-Дону, произошло частичное отслоение потолочной конструкции.

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