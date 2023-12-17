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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэмиан Лиллард набрал 33 очка в победной игре с «Детройтом». У «Пистонс» 23-е поражение кряду

Дэмиан Лиллард набрал 33 очка в победной игре с «Детройтом». У «Пистонс» 23-е поражение кряду

«Милуоки» на своем паркете крупно обыграл «Детройт» – 146:114. Разыгрывающий «Бакс» Дэмиан Лиллард стал самым результативным игроком встречи с 33 очками, а также 5 передачами, 4 подборами и блок-шотом.

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