Всемирный день людей с синдромом Дауна 21 марта посвящён открытию английского врача 1862 года Юлия СкворцоваКаждый год с 2005 года в Российской Федерации и по всему миру 21 марта отмечается Всемирный день синдрома Дауна.
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