9 августа 2024 года в нескольких регионах России введён режим контртеррористической операции (КТО)

ГИБДД Курской области отменила штрафы за использование автоматических камер. Напомним, что по состоянию на 10 августа 2024 года в трёх регионах Российской Федерации введена система контртеррористических операций (КТО), которая остаётся в силе: Белгородская область; Брянская область; Курская область.