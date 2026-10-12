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Забавные случаи в аэропорту: 22 снимка от пассажиров

Забавные случаи в аэропорту: 22 снимка от пассажиров

Шутить в аэропорту — плохая идея. Служба безопастности следит за каждым, правил больше, чем мест в эконом-классе, а одна неудачная фраза может стоить отказа в посадке.

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