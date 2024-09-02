Павел Дуров сотрудничал с французскими спецслужбами. Независимость Telegram под сомнением

Павел Дуров признался в сотрудничестве с французской контрразведкойНедавно выяснилось, что основатель Telegram Павел Дуров, известный как яростный защитник свободы слова и конфиденциальности в интернете, сотрудничал с французскими спецслужбами.
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