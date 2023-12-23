Какие виды категорий и подкатегорий водительских прав существуют в России в 2023 году

Таблица категорий водительских прав Сегодня существует 10 основных категорий прав: М мопеды и легкие квадрициклы ОДИН мотоциклы В легковые автомобили (полная масса до 3,5 тонн, пассажирских мест – не более восьми) БЫТЬ легковые автомобили с прицепами массой более 750 кг С грузовые автомобили (общей массой более 7,5 тонн) ВИДЕТЬ грузовые автомобили с прицепами массой более 750 кг Д автобусы (пассажирских мест – более 8) ТО автобусы с прицепами массой более 750 кг ТМ трамваи Туберкулез троллейбусы Также есть шесть подкатегорий: А1 легкие мотоциклы (объем двигателя до 125 куб.