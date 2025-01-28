В алтайском Соцфонде рассказали о будущей пенсии ныне работающих жителей

Произойдет дополнительное увеличение стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты Одновременно с выплатами действующим пенсионерам в январе также были проиндексированы и будущие пенсии жителей Алтайского края, рассказала управляющий Отделением Социального фонда России по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.