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Принц Гарри назвал виновных в том, что его семье пришлось покинуть Великобританию

Принц Гарри назвал виновных в том, что его семье пришлось покинуть Великобританию

Лондон снова стал ареной ожесточенной битвы между принцем Гарри и британской короной. Герцог Сассекский, некогда любимец публики, а ныне – опальный изгнанник, отчаянно пытается вернуть себе право на королевскую охрану, финансируемую из карманов налогоплательщиков.

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