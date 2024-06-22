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Матвиенко: долг всех россиян - отстаивать правду о Великой Отечественной войне

Матвиенко: долг всех россиян - отстаивать правду о Великой Отечественной войне

Сохранение и отстаивание памяти о подвиге народа и правды о Великой Отечественной войне является общим долгом российских граждан на все времена.

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Комментарии
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Александр Макеев
Надо с Германии и её союзников востребовать контрибуцию за убийство советских людей и разрушения, грабежи, совершённые европейскими нацистами против СССР в время Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов! Требовать совокупно не меньше 150 триллионов евро. Преимущественно товарами, актуальными патентами на технологии и устройства, станками, оборудованием. И плюс к этому требовать контрибуцию не только с европейских нацистов, но и с нацистов США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи за их участие финансами и поставками оружия и боеприпасов, военными инструкторами и военнослужащими в войне украинских бандеровских нацистов против русских в Украине и против России в течение всего периода после развала СССР! Это ещё не меньше 4-5 триллионов евро-долларов! Навечно обанкротить всю эту англосаксонскую банду стран и их вассалов!
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