Матвиенко: долг всех россиян - отстаивать правду о Великой Отечественной войне

Александр Макеев

Надо с Германии и её союзников востребовать контрибуцию за убийство советских людей и разрушения, грабежи, совершённые европейскими нацистами против СССР в время Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов! Требовать совокупно не меньше 150 триллионов евро. Преимущественно товарами, актуальными патентами на технологии и устройства, станками, оборудованием. И плюс к этому требовать контрибуцию не только с европейских нацистов, но и с нацистов США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи за их участие финансами и поставками оружия и боеприпасов, военными инструкторами и военнослужащими в войне украинских бандеровских нацистов против русских в Украине и против России в течение всего периода после развала СССР! Это ещё не меньше 4-5 триллионов евро-долларов! Навечно обанкротить всю эту англосаксонскую банду стран и их вассалов!