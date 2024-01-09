Песков: глава Подмосковья Воробьев доложил Путину о ситуации с теплоснабжением

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник, 8 января, доложил главе российского государства Владимиру Путину о ситуации с теплоснабжением микрорайона Климовск в городском округе Подольск, где 4 января после аварии на частной котельной без отопления остались 173 дома.