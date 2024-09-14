Фонд Оксаны Федоровой организует IV Международный конкурс «Моя Россия: музыкальное путешествие»

С 10 сентября по 15 октября 2024 года фонд Оксаны Федоровой проводит IV Международный конкурс юных музыкантов, приуроченный к 15-летию организации, в рамках Всероссийского фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие», сообщает пресс-служба фонда.
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