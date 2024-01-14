Между АЗС и розеткой: что выгоднее для автовладельца – бензин, газ или электричество?

Самым популярным автомобильным топливом в России пока что остается бензин. Бензиновым типом двигателя в настоящее время пользуются 84% автовладельцев, второе место держит дизельное топливо (более 10%), далее идет газ всех мастей (около 5%), а оставшиеся чуть более 1 процента приходятся на электричество.