Между АЗС и розеткой: что выгоднее для автовладельца – бензин, газ или электричество?

Самым популярным автомобильным топливом в России пока что остается бензин. Бензиновым типом двигателя в настоящее время пользуются 84% автовладельцев, второе место держит дизельное топливо (более 10%), далее идет газ всех мастей (около 5%), а оставшиеся чуть более 1 процента приходятся на электричество.
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