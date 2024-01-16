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В России утвержден стандарт связи для интернета вещей. Это поспособствует развитию отечественной экосистемы

В России утвержден стандарт связи для интернета вещей. Это поспособствует развитию отечественной экосистемы

Росстандарт утвердил национальный стандарт протокола LoRaWAN для интернета вещей — это один из популярных протоколов беспроводной связиКак сообщают «Ведомости», протокол LoRaWAN пользуется большой популярностью и теперь может получить еще большее распространение.

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