В России утвержден стандарт связи для интернета вещей. Это поспособствует развитию отечественной экосистемы

Росстандарт утвердил национальный стандарт протокола LoRaWAN для интернета вещей — это один из популярных протоколов беспроводной связиКак сообщают «Ведомости», протокол LoRaWAN пользуется большой популярностью и теперь может получить еще большее распространение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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