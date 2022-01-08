Посол Казахстана назвал причиной беспорядков бездействие Минэнерго

Безответственное бездействие допустило министерство энергетики Казахстана, заранее не подготовив народ к повышению цен на сжиженный газ, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Монголии Жалгас Адильбаев 6 января в интервью изданию Gogo.