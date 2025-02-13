Из газа в газ: Германия поддерживает санкции против российской энергетики

Германия выступает за усиление европейских санкций против энергетики России. Это следует из ответа министерства экономики ФРГ партии «Альтернатива для Германии», который имеется в распоряжении «Известий».
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