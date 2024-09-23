«ВкусВилл» сможет использовать героев из произведений Корнея Чуковского

Российская розничная сеть супермаркетов и собственная торговая марка продуктов «ВкусВилл» получила право использовать образы героев стихов и сказок Корнея Чуковского («Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Айболит» и другие) в дизайне продукции и коммуникационных кампаниях, пишет «Ъ».
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