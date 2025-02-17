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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Похоже, что Elden Ring: Nightreign получит DLC в конце 2025 года Издание PC Gamer обратило вним...

Похоже, что Elden Ring: Nightreign получит DLC в конце 2025 года Издание PC Gamer обратило вним...

Похоже, что Elden Ring: Nightreign получит DLC в конце 2025 годаИздание PC Gamer обратило внимание, что в описании Elden Ring: Nightreign в Steam, которое позже изменили, говорилось о “дополнительных DLC” с новыми персонажами и боссами.

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