На Украине готовятся к передаче частных и госактивов западным инвесторам

На Украине активно проводится подготовка к масштабному перераспределению собственности, предполагающему передачу как частных, так и государственных активов в руки западных инвесторов, сообщает издание «Страна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии