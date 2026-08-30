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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Денисенко о продлении контракта с «Ак Барсом»: «Были варианты в Швейцарии и Северной Америке, но я хотел остаться. Хорошо, что договорились»

Форвард « Ак Барса »  Григорий Денисенко прокомментировал продление контракта с казанским клубом. В прошлом сезоне он набрал 28 (14+14) очков за 64 игры в регулярке, а также 2+2 за 20 игр в плей-офф.

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