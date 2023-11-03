RT: Калмыкия возглавила перечень нестандартных направлений для отдыха в ноябре

Список необычных направлений для путешествий на продолжительные ноябрьские выходные возглавила Калмыкия, признанный центр российского буддизма, сообщило RT со ссылкой на рейтинг, составленный сервисом OneTwoTrip.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии